مسؤول عسكري جزائري يدافع عن مقترح إرسال الجيش خارج الحدود

عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قال مسؤول عسكري جزائري، الثلاثاء، إن مقترح التعديل الدستوري الخاص بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود "يخدم المصالح الحيوية" لبلاده.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لعضو الهيئة الإعلامية بوزارة الدفاع الجزائرية مصطفى مراح، بثها التلفزيون الرسمي، مساء الإثنين، بشأن تعديل دستوري أثار جدلا بالبلاد.

,في 7 مايو/أيار الجاري، أعلنت الرئاسة الجزائرية مضامين بنود لتعديلات دستوية مقترحة أعدتها لجنة من الخبراء، تضمنت مادة تسمح بخوض الجيش عمليات خارج الحدود بعد أن كان ذلك محظورا من قبل.

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وعزا "مراح" أهمية هذا المقترح إلى 3 أسباب رئيسية، وهي حماية الجزائر من مخاطر التنظيمات الإرهابية في الدول المتاخمة، إضافة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي، وفاعلية سياستها الخارجية.

كما أكد أيضا أن التعديل المقترح يخدم المصالح الحيوية للجزائر، من خلال بناء سياسات دفاعية تستند على اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، لا سيما في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وخلال أيام مضت، أثار التعديل الدستوري المقترح بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود الجزائرية، جدلا واسعا، إذ تخوف معارضوه من احتمال الزج بالجيش في نزاعات مجاورة.

ويتطلب إقرار أي تعديل دستوري في الجزائر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان قبل أن يُطرح على الاستفتاء الشعبي في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.