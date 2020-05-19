تونس.. اكتمال حقلين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، اكتمال أعمال حقلين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بطاقة إنتاج إجمالية 31.1 غيغاوات/ ساعة سنويا.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن المشروعين يندرجان ضمن سعي البلاد تنويع مصادر الطاقة، وخصوصا في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي تطوير المشروعين بالتعاون بين شركة "إيني" الإيطالية التي تنشط في عدة حقول نفط وغاز في تونس، والشركة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية).

ويقع المشروع الأول في ضواحي مدينة تطاوين (وسط)، متضمنا 30.240 ألف لوح شمسي متحرك باتجاه الشمس، ويمتد على مساحة 20 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

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وسينتج الحقل 10 ميغاوات/ ساعة يوميا و22.5 غيغاواتسنويا؛ وسيتم تحويل إنتاجه من الكهرباء إلى شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية).

بينما المشروع الثاني، لتزويد حقل "آدم" لاستخراج النفط في منطقة نائية لا تبلغها شبكة الكهرباء في ولاية تطاوين.

يتكون الحقل من 16.704 ألف لوح شمسي ثابت، ويمتد على مساحة حوالي 10 هكتارات، لإنتاج 5 ميغاوات/ ساعة يوميا، و8.6 غيغاوات/ ساعة سنويا.

ويعتمد الحقل على تقنية متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الفائض من الإنتاج.

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