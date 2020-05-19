ثلث أسر المغرب بلا مصدر دخل بسبب الحجر الصحي

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أظهرت إحصائيات مغربية، الثلاثاء، أن ثلث أسر المملكة لا تملك مصدرا للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي المفروض على خلفية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير للمندوبية السامية للتخطيط؛ الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المملكة.

وقال التقرير إن 34 بالمئة من الأسر المغربية لا تحصل على مصدر دخل بسبب الحجر الصحي.

وأشار أن النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية (35 بالمئة) مقارنة مع الأسر الحضرية (33 بالمئة).

وأضاف أن نسبة الأسر التي لا تتوفر على مصدر دخل بسبب الحجر تصل إلى 44 بالمئة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 بالمئة للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 بالمئة في صفوف الحرفيين، و47 بالمئة بين التجار و46 بالمائة بين العمال واليد العاملة الزراعية.

Advertisements

ولفت إلى أن 14 بالمئة من الأسر في البلاد استدانت، من أجل الاستجابة لنفقاتها الجارية.

كما أفاد أن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ 38 بالمئة من الأسر، في حين تضطر 22 بالمئة من الأسر إلى استخدام مدخراتها، وتعتمد 8 بالمئة من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية.

وبحسب المصدر نفسه، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط التقرير بالفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل/ نيسان الماضي، من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي.

واستهدف التقرير عينة تمثيلية مكونة من 2350 أسرة تنتمي لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

وحتى الثلاثاء، سجل المغرب 6 آلاف و972 إصابة بفيروس كورونا، بينها 193 وفاة و3 آلاف و890 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.