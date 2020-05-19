تونس.. فتوى رسمية بإقامة صلاة العيد بالمنازل

إسطنبول/ الخليج 365

أجاز ديوان الإفتاء في تونس، الثلاثاء، صلاة عيد الفطر بالمنازل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الديوان (حكومي)، في فتوى اطلعت عليها الخليج 365، إن "صلاة العيد سُنّة مؤكدة ووقتها من ضحى يوم العيد الى الزوال".

وأضاف أنه إذا تعذر إقامة صلاة عيد الفطر جماعةً لسبب من الأسباب، ومنها المرض أو تفشي الأوبئة مثل كورونا الذي ينتقل بسرعة ويتطلب الاحتراز، فإنه يجوز أداؤها في المنزل.

وأردف: "ثبت بالطرق الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتعد عن كل أرض موبوءة حفاظا على أرواحنا وأرواح غيرنا".

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وتابع: "وعليه، يجوز شرعا لولي الأمر (الدولة) الأمر بتعليق صلاة الجماعة في المساجد والجوامع، وهو ما قررته كل الدول الإسلامية".

من جهته، قال مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، إنه "يجوز أداء صلاة العيد في البيت توقيا من كورونا، لأن الحجر الصحي ما زال ساريا، ومن الصعب احترام تدابير الوقاية بالمساجد".

وأكد بطيخ، في تصريحات إعلامية، أن "صلاة عيد الفطر هي صلاة نافلة وبالإمكان أداؤها في البيت كما في المسجد".

ومنذ نحو شهرين، تتخذ أغلب الدول الإسلامية قرارا بتعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات، وإغلاق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن تستطلع معظم الدول العربية والإسلامية، نهاية الأسبوع، هلال شهر شوال الموافق لأول أيام عيد الفطر، وسط ترجيحات فلكية تذهب إلى حلوله الأحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.