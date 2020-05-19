كورونا.. 3 وفيات بالكويت و23 إصابة في لبنان

بيروت - الكويت / الخليج 365

أعلنت الكويت، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصد لبنان 23 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنها سجلت خلال آخر 24 ساعة 3 وفيات وألف و73 إصابة، إضافة إلى 342 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و76؛ منها 121 وفاة، و4 آلاف و681 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 954؛ منها 26 وفاة، و251 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 4 ملايين و916 آلاف في العالم، توفي منهم ما يزيد على 320 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و922 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.