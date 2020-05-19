كورونا.. 3 وفيات في الإمارات وواحدة في المغرب

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت الإمارات، الثلاثاء، 3 وفيات بفيروس كورونا، وأعلن المغرب وفاة واحدة، فيما خلت فلسطين من إصابات جديدة.

ففي الإمارات، أشارت وزارة الصحة في بيان، إلى إجراء 38 ألف فحص للكشف عن كورونا، أظهرت 873 إصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 25 ألف و63.

ولفت البيان إلى تسجيل 3 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 227، وألف و214 حالة تعاف ترفع حصيلة المتعافين إلى 10 آلاف و791.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 193، إثر تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب معطيات موقع الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات 6 آلاف و972، عقب تشخيص 20 إصابة جديدة.

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كما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 3 آلاف و890، بعد تسجيل 132 حالة تعاف جديدة.

والإثنين، أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تمديد حالة الطوارئ الصحية بعموم البلاد 3 أسابيع إضافية، لغاية 10 يونيو/ حزيران المقبل، بهدف التصدي لكورونا.

وكان المغرب قد أعلن حالة الطوارئ في 20 مارس/ أذار الماضي، قبل أن يمددها شهرا إضافيا لغاية 20 مايو/أيار الحالي، كما منع التنقل بين المدن، واتخذ تدابير أخرى.

وفي فلسطين أعلنت وزير الصحة، مي الكيلة، في بيان، تسجيل 9 حالات تعاف جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 464 حالة.

وأوضحت كيلة أن حصيلة الإصابات استقرت عند 567، حيث لم تعلن تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء، كما استقرت الوفيات أيضا عند حالتين اثنتين.

وحتى ظهر الثلاثاء، ناهز عدد المصابين جول العالم بالفيروس الـ5 ملايين، توفي منهم ما يزيد على 320 آلاف، وتعافى نحو مليونيْ شخص، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات الفيروس في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.