تونس.. تدشين أول صندوق زكاة منذ الاستقلال

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365
دشنت السلطات التونسية، الثلاثاء، أول صندوق للزكاة في البلاد منذ الاستقلال عام 1956.
وتم تدشين الصندوق في مدينة "الكرم" التابعة لولاية تونس، بغرس شجرة زيتون داخل مقره، للدلالة على ديمومة العمل.
وقال رئيس بلدية "الكرم" فتحي العيوني، في تصريحات صحفية، إن الصندوق له مزايا عديدة، "فهو يؤمن شريعة إسلامية مغيبة في قوانين الدولة ومؤسساتها مند سنوات".
وذكر أنه يريد للشعب "أن يستعيد كرامته من خلال منظومة الزكاة"، على حد تعبيره.
وجاء اختيار تاريخ تدشين أعمال الصندوق، بالتزامن مع ليلة القدر التي يتم إحياؤها في تونس ليلة الـ 27 من شهر رمضان، بحسب المنظمين.
ووضعت البلدية حسابا مفتوحا أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (مواطنون ومؤسسات)، لإيداع الأموال، كما وضعت ثلاث هيئات للإشراف على الصندوق، إدارية وشرعية ورقابية.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرر رئيس بلدية الكرم، إحداث صندوق للزكاة ضمن حساب خاص بالهبات يتم فتحه لدى المحاسب العمومي، مع تكليف الكاتب العام للبلدية، تنفيذ القرار.
وحتى قبل تدشين الصندوق، لم تكن أموال الزكاة منظمة في مؤسسات تختص في قبول قيمتها، بل كان يتم إنفاقها بشكل فردي للراغبين في أداء الفريضة.
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