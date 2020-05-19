كورونا.. 1637 إصابة في قطر و190 بالبحرين

الدوحة - المنامة / الخليج 365
أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل ألف و637 إصابة بكورونا، فيما رصد البحرين 190 إصابة بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة القطرية إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 35 ألفا و606 إثر تسجيل ألف و637 إصابة، و735 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 15 وفاة، و5 آلاف و634 حالة تعافٍ.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 190 إصابة بكورونا، و21 حالة تعاف من الفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و374؛ منها 12 وفاة، وألفان و952 حالة تعاف.
وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 4 ملايين و911 آلاف في العالم، توفي منهم ما يزيد على 320 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و919 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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