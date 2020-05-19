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مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار القاهرة الدولي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء إن مصر مددت تعليقا لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس .

وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 مارس آذار وقال البيان إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.

 

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