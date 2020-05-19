مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء إن مصر مددت تعليقا لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 مارس آذار وقال البيان إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.
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