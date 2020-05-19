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العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن 30 قاضيا

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© REUTERS / Waleed Ali

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس). أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية أحد عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).

وأضاف: إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير بن عبد العزيز لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهما على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.

كما دعا الله أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية".

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