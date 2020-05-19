العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن 30 قاضيا

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وأضاف: إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهما على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.
كما دعا الله أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية".
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