© REUTERS / Fawaz Salman
وأضاف أنه "تم رصد العناصر المتسللة واستدراجها والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة ومقتل 5 بينهم قيادي كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة: مقتل 5 من الحوثيين بينهم قيادي شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.