مصر: غرامة 254 دولارا لعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن

وجاء في بيان للحكومة المصرية أن قرار رئيس الوزراء يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه".
ويبدأ سريان القرار الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا من 30 مايو/ أيار ويستمر لمدة 15 يوما.
كما يستمر خلال فترة سريان القرار إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.
ونص القرار على تمديد تعليق رحلات الطيران الدولية للركاب حتى إشعار آخر.
وكانت مصر قد أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.
يشار إلى أن سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، يساوي 15.74 جنيه مصري.
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