مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة جنوب شرقي بغداد

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وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب".
وشهدت المحافظات العراقية، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.
وتواصل القوات العراقية، بمشاركة المقاتلين من الحشد العشائري، في ثلث مساحة العراق، غربا، في الصحراء الحدودية بين ثلاث دول، تقدمها لتدمير فلول عناصر "داعش" الإرهابي المتسللين.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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