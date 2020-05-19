مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر

وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 مارس/ آذار، وقال البيان إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر، حسب وكالة رويترز.

وأعلنت مصر أمس تسجيل 535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

© Sputnik / Advertisements 8 تطبيقات ذكية تحول هاتفك إلى عيادة طبية

و قالت وزارة الصحة و السكان المصرية، في بيان لها: "إن 268 من المصابين بالفيروس خرجوا من مستشفيات العزل و الحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3440 حالة حتى اليوم".. و أوضحت أن "عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 4001 حالة من بينهم الـ 3440 متعافيا".

و ذكرت الوزارة "أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و645 حالة وفاة".