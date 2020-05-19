شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: قلقون من التدهور الخطير للوضع الإنسانى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مندوب بريطانيا فى جلسة مجلس الأمن الخاصة حول الأوضاع فى ليبيا، أن بريطانيا قلقة من التدهور الخطير للوضع الإنسان فى ليبيا.

وأضاف مندوب بريطانيا فى جلسة مجلس الأمن الخاصة حول الأوضاع فى ليبيا، أنه لا نصر عسكرى فى ليبيا، متابعا: نأمل بالتوصل إلى حل سياسى شامل فى ليبيا.

Advertisements

وفى وقت سابق أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، اليوم الثلاثاء، مقتل 304 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا فى ليبيا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وأكد الجيش الليبى، أن تركيا نقلت 8 آلاف مقاتل سورى إلى ليبيا، دون الخوض فى تفاصيل أخرى، .وانتقد جير بيدرسون المبعوث الأممى إلى سوريا، نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، واصفا الخطوة بأنها" أمر"مزعج بشدة"، ونقلت العربية عن بيدرسون قوله: مخاطر انتشار فيروس كورونا فى سوريا على نطاق أوسع تظل قائمة".

وأمس، كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، عن وصول دفعة جديدة تضمن 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضى التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات.