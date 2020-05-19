شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة جنوب شرقى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة انفجرت أثناء مرورها ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، مبيناً أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب.

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