شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 4 عناصر تابعة "لداعش" فى عملية أمنية فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" اليوم /الثلاثاء/ في عملية للقوات العراقية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء عن مصدر أمني قوله: إن قوة أمنية مشتركة وباشراف من مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالي، نفذت عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة، اسفرت عن مقتل 4 ارهابيين يشكلون مفرزة لتنظيم داعش ومتورطة بهجمات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمدنيين، بالاضافة إلي تدمير 6 مقرات للعناصر الإرهابية ودراجتين ناريتين.

وفي السياق، لقى ضابط في الشرطة العراقية مصرعه جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: مقتل 4 عناصر تابعة "لداعش" فى عملية أمنية فى ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.