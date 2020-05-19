شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 2509 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 2886 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة توزعت ما بين 26% إناث و74% ذكور، وكانت أعمارهم بنسبة 9% أطفال، 87% بالغين، 4% كبار السن، فيما تنوعت جنسياتهم بين 35% مواطنين و65% أجانب.

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وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 59.854، منها 27.891 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و251 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

حالات الشفاء والوفيات

وأضاف “العبد العالي”: أنه تم تسجيل 2886 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 31.634 حالة، وتسجيل ٩ حالات وفاة جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 329 حالة.