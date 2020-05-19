٤٤٧ دورية لخيالة شرطة دبي خلال برنامج التعقيم الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد العميد خبير محمد عيسى العضب، مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، أن خيالة شرطة دبي نفذوا ٤٤٧ دورية في الإمارة خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدوريات الـ ٤٤٧ نفذها الخيالة من بدء إجراءات التعقيم الوطني في الـ ٢٦ من مارس/ آذار الماضي، إلى ١٢ من مايو/ أيار الجاري، وساهموا في تعزيز الأمن والأمان في أرجاء إمارة دبي ضمن فرق عمل شرطة دبي المختلفة المشاركة في مهام خط الدفاع الأول.

وبيّن أن دوريات الخيالة خالفت خلال فترة التعقيم الوطني ٢٦٠ مركبة، و٩٦٩ من المشاة، بينهم أشخاص مخالفون لقرار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات، والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح العضب أن فرق الخيالة نفذت مهام التغطية الأمنية لمناطق التعقيم الوطني، لتمتعها بميزة خاصة تتمثل في قدرتها على الدخول في المناطق الضيقة التي لا تستطيع المركبات الوصول إليها، مشيداً بالجهود الاستثنائية لخيالة شرطة دبي، وإخلاصهم في عملهم كخط للدفاع الأول.