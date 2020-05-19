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فتح المسجد الأقصى للمصلين بعد عيد الفطر

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وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد قرر تعليق حضور المصلين للصلاة في المسجد الأقصى في 22 مارس/ آذار الماضي سعيا منه لمنع انتشار المستجد.

وقبلها كانت السلطات الدينية قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور لكنها سمحت للمصلين بالتجمع في الخارج في الأماكن المفتوحة من المجمع الضخم.

© Sputnik /

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وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 560 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة  فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455 بعد تسجيل 3 حالات، وذلك أمس الاثنين.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات وهي أريحا والأغوار وطوباس و سلفيت وجنين وقلقيلية ورام الله والبيرة وبيت لحم.

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