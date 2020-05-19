سلطنة عمان... تخفيضات كبيرة في رواتب الموظفين الجدد

وتخطط السلطنة لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10%؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والغاز. ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" قرر مجلس الخدمة المدنية في عمان تخفيض راتب دخل حاملي الدكتوراه بنسبة 23٪؛ بينما سيواجه من يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14٪. وجاء في التقرير أإن قرار خفض الرواتب للموظفين الحكوميين الجدد، يأتي لعدة أسباب؛ من أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

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