وأكد المجدلاني لـ"راديو سبوتنيك" غياب "حماس" والجهاد عن اجتماع اليوم، وقال إن "المنظمة وجهت الدعوة لحماس والجهاد للمشاركة لتحمل مسؤلياتهم، لكن من الواضح أن الارتباطات الإقليمية حالت دون مشاركتهما في تحمل المسؤولية الوطنية إلى جانب فصائل منظمة التحرير التي أكدت جميعها المشاركة والتزامها بقرارات اللجنة التنفيذية، وستؤكد مجددا في اجتماع اليوم على الموقف الفلسطيني الموحد في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد الشرعي للشعب".
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
وأشار أحمد المجدلاني إلى أن "المواقف الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول أخرى التي تؤكد رفض هذه الأطراف المطلق لضم الأراضي الفلسطينية واعتبارها مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وأكد هذا مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، كما أن روسيا الاتحادية في تواصل دائم على أعلى المستويات مع القيادة الفلسطينية وبالتالي سيكون من غير الممكن التعايش مع الجانب الإسرائيلي في حال إعلانه ضم الأراضي في ألأغوار وشمال البحر الميت".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتحدث عن آليات مواجهة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.