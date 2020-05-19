هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا

وأوضح السفير السعودي لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح؛ أن السفارة ستوزع التمور على المساجد والمراكز الدينية والجمعيات الخيرية في سنغافورة، بالتنسيق مع المجلس الإسلامي السنغافوري.
وأشار السفير إلى أن السفارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة السنغافورية، بتوزيع كمية من التمور على العمالة الأجنبية المقيمة في سنغافورة.
وتخضع العمالة الأجنبية المقيمة في سنغافورة للعزل الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
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