اشتباكات عنيفة تسفر عن مقتل عدد من عناصر "داعش" شرقي العراق

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ذكر الموقع الرسمي للحشد الشعبي "أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوة من اللواء 23 بالحشد وعناصر "داعش" الذين اقدموا على تفجير خطوط لنقل الطاقة في ناحية العظيم".

وأضاف الموقع "إن الحشد تصدى للمهاجمين وقتل عددا منهم في أطراف قرية البومرعي شرقي العظيم".

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".