مصادر: شركة الاتحاد للطيران تلغي مئات الوظائف بسبب فيروس كورونا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن "مئات من العاملين سُرحوا هذا الشهر، وأنه يجري الاستغناء عن العاملين بشكل شبه يومي"، وأضافت أن من المتوقع خفض مزيد من الوظائف.

وقالت متحدثة باسم شركة الاتحاد لـ"رويترز" إن الاستغناءات تشمل جميع قطاعات شركة الطيران".

وأضافت: "من الواضح أن الطلب على السفر سينخفض بشكل كبير في المستقبل القريب، ونتيجة لذلك ينبغي تبني قرارات صعبة لضمان تجاوز الاتحاد للعاصفة".

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وكانت الشركة قد قلصت، في وقت سابق، الأجور في ظل التوقف شبه التام لحركة السفر العالمية.

وسيرت الشركة عددا من رحلات نقل الركاب منذ مارس/ آذار الماضي، معظمها لأجانب يغادرون الإمارات، وأعلنت عزمها استئناف رحلات الركاب المنتظمة في يونيو/ حزيران.

يذكر أن عدد موظفي شركة الاتحاد للطيران، بلغ 20 ألفا و530، في أغسطس/ آب 2019.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 873 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 25063 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 277 حالة. فيما بلغ عدد حالات التعافي 14045، بعد تسجيل 1214 حالة جديدة.