شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تعليمات الرئيس الجزائرى للحد من كورونا خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون طلب من رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تشديد الإغلاق فى البلاد خلال عيد الفطر نهاية هذا الأسبوع، لكنه لم يحدد أى تدابير ملموسة ستتخذ فى هذا السياق، موضحة أن عبد العزيز جراد سيبحث عدد ساعات حظر التجوال السارى ليلا، مما يشير إلى أنه من الممكن تقريب موعد الحظر قبل حلول عيد الفطر.

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الرئيس الجزائرى استمع لآراء أعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشى فيروس كورونا، وكيفية تعزيز الجهود الرامية لتخليص البلاد من الوباء بعد نقاش واسع لتقييم نشاط اللجنة العلمية للرصد والمتابعة منذ تنصيبها فى 23 مارس الماضى، ودراسة أفضل السبل للتحكم الأفضل فى عملية مكافحة الجائحة، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للوزير الأول لدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحى بمناسبة عيد الفطر المبارك سواء فيما يتصل بساعات الحجر الصحى وبتوفير الكمامات أو بالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر.

وأعطى الرئيس الجزائرى، أيضا أوامره لأعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع فى إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، بدءا من الآن وطلب تبون إعداد مخطط العمل لمرحلة ما بعد كورونا، مع مراعاة مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية ودعا الجميع إلى التحلى بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.