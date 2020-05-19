أنور قرقاش: تواصلت مع المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات للوكالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنه تواصل مع المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو، وقال عبر حسابه على "تويتر"، تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو"



أنور قرقاش

وتابع: "التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات ٦ الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية"

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كان الدكتور قرقاش قد أكد على ضرورة التصدى للعنف المتواصل ضد الأبرياء والمدنيين فى أفغانستان، مدينًا استهداف المدنيين فى أفغانستان بالعمليات المسلحة وتفجير العبوات الناسفة، الأمر الذى يفشل أى محاولة لإنجاح العملية السياسية فى البلاد، بينما يسعى طرف لاستخدام العنف والإرهاب.

وقال الدكتور أنور قرقاش، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لابد من التصدى بقوة للعنف المتواصل ضد المدنين الأبرياء فى أفغانستان.. فلا يجوز الحديث عن السلام مع إستمرار العنف وإستهداف المدنيين عبر التفجيرات المروعة.. ولا يمكن للعملية السياسية أن تنجح فى ظل إستمرار منطق الترويع والقتل الذى إختارته الجماعات المتطرفة والإرهابية"

كان تنظيم "داعش" قد نفذ هجومًا إرهابيًا فى أفغانستان منتصف الأسبوع الماضى مستهدفًا مستشفى توليد فى كابول، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، من بينهم رضَّع وممرضات، إضافة إلى تنفيذ التنظيم الإرهابى هجومًا ثانيًا استهدف جنازة وأدى إلى سقوط نحو 37 شخصًا على الأقل.

ويشار إلى أن مسؤولون أفغان، كانوا قد قالوا، السبت، إن ما لا يقل عن 15 من قوات الأمن و92 من مسلحى حركة طالبان قتلوا فى اشتباكات متفرقة اندلعت فى أربعة من أقاليم البلاد، ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزجان زارجاى إبادى قوله إن مسلحى الحركة اقتحموا نقطة تفتيش أمنية فى مديرية ده راوود مساء الجمعة، وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مقتل 9 من أفراد الأمن و21 مسلحا، فيما أصيب 6 من أفراد الأمن و8 مسلحين.