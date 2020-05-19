شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة لـ 35 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة بقطر فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 35,606.

وفى وقت سابق، أكد سجناء فى قطر لـ هيومن رايتس، أن الطواقم الطبية توقفت عن زيارتنا في سجن قطر المركزى، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فى مشهد يؤكد تقصير السلطات القطرية فى حق المسجونين داخل قطر.

وقال المحتجزون إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علنا.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في العاصمة القطرية، الدوحة.

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