قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة لـ 35 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة بقطر فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 35,606.
وفى وقت سابق، أكد سجناء فى قطر لـ هيومن رايتس، أن الطواقم الطبية توقفت عن زيارتنا في سجن قطر المركزى، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فى مشهد يؤكد تقصير السلطات القطرية فى حق المسجونين داخل قطر.
وقال المحتجزون إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علنا.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في العاصمة القطرية، الدوحة.
وطالبت المنظمة الدولية، السلطات فى قطر بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون وسط تفشي "كوفيد-19" في السجن المركزي في الدوحة.
ونوهت إلى ضرورة تخفيف عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي وضمان أن يتمكن كل شخص في السجن من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة.. على السلطات أيضا وضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف، بما في ذلك توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات، للحد من خطر الإصابة بالعدوى".
من جهته، قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش، على السلطات القطرية أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى".
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