شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 16764 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 16764، بالإضافة إلى تسجيل 342 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 4681 حالة.

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وأضاف المتحدث باسم الصحة الكويتية فى مؤتمر صحفى لعرض أخر متسجدات فيروس كورونا فى البلاد، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 121 حالة.

كان الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتى، أعلن اليوم الثلاثاء شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المتسجد كوفيد 19، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت إلى 4681 شخصا، جاء ذلك نقلا عن حساب "كونا" على تويتر قبل قليل وكشف الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أمس عن تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 15691.، منوها بشفاء 250 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 4093.