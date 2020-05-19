«الغذاء والدواء»: ضبط مندوب يُسوق منتجات تجميلية ومعقمات غير مرخصة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت هيئة الغذاء والدواء: إنها رصدت في الدمام مندوبًا يقوم بتسويق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة. Advertisements وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط أكثر من ٢٩٠٠٠ عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة وتمت إحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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