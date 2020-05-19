اخبار الخليج

زيادة تشاط التجارة الالكترونية في الإمارات خلال الأشهر الماضية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيادة تشاط التجارة الالكترونية في الإمارات خلال الأشهر الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

زيادة تشاط التجارة الالكترونية في الإمارات خلال الأشهر الماضية

متابعات_ الخليج 365

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات ارتفاع نشاط قطاع التجارة الالكترونية في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية والذي تزامن أيضا مع ارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية وذلك للمحافظة على التباعد الاجتماعي واتباعا للاجراءات الصحية في ظل الظروف المستجدة الراهنة .

 

وكانت الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على توفير كل سبل الدعم للمؤسسات والأفراد في قطاع الاتصالات وعلى نحو أسهم في إدامة العمل على مختلف الاصعدة في الدولة .

Advertisements

 

وبادرت الهيئة بالتنسيق مع المشغلين في القطاع الى توفير العديد من الخدمات مجانا سواء لدعم جهود الدولة في التعليم والعمل والعلاج عن بعد والتسوق الالكتروني ونشر الوعي بشكل عام بين افراد الجمهور في ظل الظروف الراهنة .

 

وأكدت الهيئة أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد خلال الأشهر الماضية رواجاً كبيراً بالتزامن مع القرارات الحكومية الرامية للحد من التجمعات البشرية غير الضرورية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة تشاط التجارة الالكترونية في الإمارات خلال الأشهر الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا