زيادة تشاط التجارة الالكترونية في الإمارات خلال الأشهر الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات ارتفاع نشاط قطاع التجارة الالكترونية في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية والذي تزامن أيضا مع ارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية وذلك للمحافظة على التباعد الاجتماعي واتباعا للاجراءات الصحية في ظل الظروف المستجدة الراهنة .



وكانت الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على توفير كل سبل الدعم للمؤسسات والأفراد في قطاع الاتصالات وعلى نحو أسهم في إدامة العمل على مختلف الاصعدة في الدولة .

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وبادرت الهيئة بالتنسيق مع المشغلين في القطاع الى توفير العديد من الخدمات مجانا سواء لدعم جهود الدولة في التعليم والعمل والعلاج عن بعد والتسوق الالكتروني ونشر الوعي بشكل عام بين افراد الجمهور في ظل الظروف الراهنة .

وأكدت الهيئة أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد خلال الأشهر الماضية رواجاً كبيراً بالتزامن مع القرارات الحكومية الرامية للحد من التجمعات البشرية غير الضرورية.