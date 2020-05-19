شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي كايزر: الجزيرة جاهز للعب في أي وقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الموقع الرسمي لنادي الجزيرة حواراً مع مدربه الهولندي مارسيل كايزر، خلال الحظر المنزلي تناول فيه كثيراً من الموضوعات وفيما يلي تفاصيله:

*كيف تمضي وقتك خلال هذه الفترة؟

-أنا حريص على أن أكون بصحة جيدة، لذلك أتمرن في البيت، خاصة أنني من الأشخاص الذين لا يحبون الاسترخاء كثيراً، وكنت أصور بعض الفيديوهات لهذه التمارين، وطبعاً تحسين أداء الفريق كان دائماً في تفكيري.

*وكيف كنت تقوم بالتواصل مع الفريق وطاقم التدريب؟

- التواصل يكون عبر تطبيقات الواتس آب والإيميل وزووم، ونستعمل زووم كثيراً للتواصل مع المساعدين وطاقم التدريب، من أجل شرح ما عليهم فعله، أما للاعبين فنرسل الفيديوهات عبر الواتس آب والبرامج التي يجب اتباعها عبر الإيميل.

وهذه البرامج والفيديوهات يحضرها طاقم التدريب على رأسهم مدرب اللياقة البدنية، وتوزيعها للاعبين كل حسب احتياجاته والتمارين التي يجب عليهم القيام بها، وحرصنا على أن يكون لدى كل اللاعبين المعدات المطلوبة كما أنهم يرسلون الفيديوهات بعد التمارين فهم لاعبون محترفون.

*ما هي التمارين التي يقوم بها اللاعبون؟

- تدريب عضلات المنطقة الوسطى، كما أن هنالك برنامجاً من قبل مدرب اللياقة البدنية يعتمد أيضاً على الدراجات الهوائية الثابتة والركض، حيث يجب عليه الركض لمدة 6 دقائق بسرعة عالية و15 دقيقة بسرعة وسطية، وطبعاً للعائدين من الإصابة يتم تعديل البرنامج.

*وهل كانت هناك توجيهات بخصوص التغذية؟

- نحن نثق باللاعبين كثيراً، فهم يتمتعون بعقلية احترافية ونعلم جيداً أنهم يتناولون الطعام المناسب، كما أن هنالك أخصائي تغذية في النادي ويستطيعون استشارته، وليومنا هذا ليس هنالك أي ملاحظات حيال النظام الغذائي المتبع.

*جميع الأندية تواجه تداعيات كورونا كيف ترى تفاعلها؟

-أتابع معظم الأندية وما تقوم به ليس خلال هذه المرحلة فقط بل في جميع الأوقات، منهم من قام بحصص الدراجات الهوائية الثابتة أو حصص اللياقة البدنية، ولكننا اخترنا برنامجاً خاصاً بلاعبينا يستطيعون التمرن الساعة التي تناسبهم فهم محترفون ونحن نثق بهم.

*أعلن عن إمكانية عودة الحياة لكرة القدم في أغسطس.. ما تعليقك؟

- نرحب جداً بهذا القرار، ونحن جاهزون للعودة بأي وقت حتى لو كانت العودة في شهر مايو، الأهم أن نتغلب على فيروس كورونا، ونحن نعمل على وضع الخطط اللازمة من أجل استكمال الدوري بقوة وننتظر تحديد تاريخ العودة.

بالعودة إلى ما قبل كورونا

* الفريق كان بوضعية جيدة قبل توقف النشاط كيف ترى حظوظ المنافسة؟

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- كنت سعيداً بالتطور والنتائج التي تم تحقيقها، الفوز على العين كان مهماً جداً وكنت أتمنى أن تستكمل المباريات لملاقاة الشارقة، لأنها مباراة لها أهميتها، ولكن طبعاً علينا احترام القوانين والتوقف عن اللعب من أجل الجميع، أكيد أنا سعيد جداً بالمردود أكان من ناحية الأداء أو النتائج.

*تدرب الفريق تحت إدارتك خمسة أشهر ما محصلتها من منظورك؟

-عالم كرة القدم سريع جداً، وأتيت وسوق الانتقالات مفتوح والفريق اكتسب خبرة أكثر، هذا أفضل ما يمكن أن تقدمه كمدرب وأعتقد أن الفريق يقدم أفضل ما لديه اليوم، والنتائج كانت إيجابية في الأسابيع الأخيرة قبل التوقف.

* هل هناك لاعب ناشئ يلفت نظرك؟

- عبدالله إدريس لاعب واعد، يلعب في مركز الظهير الأيسر، وكذلك يوسف الذي يلعب في مركز الوسط، مهم جداً أن تكون لديك أكاديمية تهتم بالناشئين وأن يجمع الفريق بين العناصر الشابة والعناصر التي تمتلك الخبرة.

*المدرسة الهولندية تتميز باكتشاف المواهب، كيف يمكن أن يستفيد الجزيرة من هذه الخبرة؟

- على سبيل المثال أجاكس دائماً يجهز اللاعبين الناشئين وكذلك سبورتنغ، ولدى نادي الجزيرة أكاديمية ممتازة، ولكن غالباً ما تتوقع الجماهير تميز اللاعب الناشئ بشكل سريع، ويتساءلون لماذا لا يلعب كثيراً، مهم جداً أن يتم إعطاؤه الوقت للتأقلم مع الفريق الأول وإبراز مواهبه.

* حدثنا عن ردة فعل الجمهور عند عوتك بداية هذه الموسم؟

- كانت ردة فعل جيدة جداً، عندما قمت بتدريب الفريق أول مرة، الجميع لاحظ الطاقة الإيجابية والانسجام الذي كان يتمتع به الفريق، واليوم نرى ردة فعل جيدة لدى الفريق والتحسن الذي حصل في الأشهر الأخيرة.

* ما هي رسالتك للجماهير وأنت تعلم كم تشتاق للدوري ولكرة القدم؟

-أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة، وأعلم كم يشتاقون لرؤية الجزيرة يلعب ويفوز، وسوف نعود إلى أرض الملعب وهدفنا الفوز بجميع المباريات.