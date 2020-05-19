سباق افتراضي في اليوم العالمي للدراجات الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، في الثالث من يونيو القادم، فعالية رياضية جديدة تزامناً مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية لتشجيع ممارسي هذه الرياضة ومختلف فئات المجتمع سواء من داخل أو من خارج الدولة.

بدأ التسجيل للفعالية من 19 مايو على أن يتم ركوب الدراجة خارجياً أو الدراجة الثابتة وقطع مسافة 30 كيلومتراً أو لمدة ساعة أيهما أقرب خلال الفترة من 3 يونيو إلى 30 يونيو 2020 على أن يتم التسجيل عبر الرابط www.eevents.ae/cyc، ورفع دليل المشاركة الذي تم تسجيله عبر أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة مثل أبل أندرويد وجارمن وسترافا ونايك، على أن يكون آخر موعد هو تاريخ 30 يونيو ليتم إثبات المشاركة وإنجاز المسافة أو الوقت المحدد.

وتتوفر خيارات عدة للمشاركين من كلا الجنسين منها: التسجيل المجاني والحصول على شهادات مشاركة إلكترونية خاصة بالحدث أو اختيار خيارات التسجيل الأخرى مقابل رسوم رمزية للحصول على شهادة مشاركة وميدالية خاصة بالحدث مع خدمة التوصيل للمنازل سواء داخل الدولة أو خارجها.

وبهذه المناسبة قال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: «نسعد بتنظيم هذه الفعالية الافتراضية الجديدة في إطار تشجيعنا لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة الفرد اليومية، وذلك ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

وأضاف: «يتواصل تنظيم هذه الفعاليات الافتراضية تماشياً مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وندعو كل محبي رياضة الدراجات الهوائية للمشاركة فيها تشجيعاً على عدم التوقف عن ممارسة الرياضة المفضلة؛ حيث ستكون هنالك فعاليات مصاحبة مع انطلاق الفعالية منها التدريب الجماعي باستخدام تطبيق zwift الخاص بالواقع الافتراضي للدراجات والذي يمكن من خلاله مشاركة 100 دراج في هذا التدريب بإدارة فريق الشارقة للترايثلون، كما سيتم عمل اجتماع مرئي لجميع المشاركين في الحصة التدريبية عن طريق تطبيق zoom، بحضور مجلس الشارقة الرياضي وتوجيه دعوات أيضاً لعدد من الجهات الرسمية للمشاركة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام».