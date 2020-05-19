«فن» تطور مهارات الشباب عن بعد بورش التصوير وتحرير الفيديو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مؤسسة «فن»، جهودها في تطوير مهارات محبّي فنون الإعلام الشباب، وتنظم عن بعد سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتحرير الفيديو، والخط، والرسم، وغيرها.وتقدم المؤسسة الورش بالاستناد إلى مناهج التعليم التطبيقي، والعملي، وتنشرها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي «@funnshj» تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، بما يضمن تنمية مواهب الجيل الجديد من المبتكرين وتطوير مهارات التفكير النقدي، والحسّ الإبداعي لديهم.ويقدم المصمم والرسام الكويتي أحمد الرفاعي، ورشة «نصائح الرسم»، بالتعاون مع شركة «كابتشر» المتخصصة في فن التصوير الفوتوغرافي، بدبي، وتتضمن نصائح حول فنّ الرسم. كما تقدم جميلة الحوسني، صاحبة العلامة التجارية «جيم للتصميم والإنتاج»، ورشة تعليمية بعنوان «برنامج المؤثرات البصرية»، وتتضمن مقطع فيديو لمدة دقيقتين بهدف تعليم المشاركين على تقنية تحريك النصوص، وإضافة المؤثرات المرئية عليها (Card Wipe)، كما ستقدم جميلة في وقت لاحق المزيد من النصائح التعليمية.أما الطالبة في مؤسسة «فن»، شهد شعشاع، فتقود ورشة عمل فريدة حول فن الخط الكوفي باستخدام برنامج «أدوبي إلوستريتر»، وتعرف المشاركين إلى الخط الكوفي الذي يعد واحداً من أقدم الخطوط العربية، ويتميز بحدّة زوايا حروفه، واستقامتها، فيما تستضيف المؤسسة مرة أخرى الخبير توماس كوتشيرا، في ورشة عمل حول تلوين النماذج، والرسوم ثلاثية الأبعاد، استكمالاً لورشة تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد التي قدمها في الشهر الماضي.

التأثير العكسي

يستعرض فهد العوضي في ورشة «التصوير من الأعلى مع إضافة المؤثر العكسي» العديد من الأمثلة لتمكين المشاركين من مهارة تصوير مقاطع فيديو من الأعلى (مثل الطائرة من دون طيار)، وتحرير تلك الصور باستخدام التأثير العكسي الذي يسمح بتشغيل المقاطع وإعادتها لمرات عدة.

وكانت المؤسسة قدمت السلسلة الأولى من ورش العمل حول فن التصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو وأساسيات الرسم على الأجهزة اللوحية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، متيحة الفرصة لمن لم يتمكن من حضورها، للاستفادة من المعلومات القيّمة التي زخرت بها تلك الورش.

ومن ضمن الورش التي قدمتها جلسة افتراضية قدمها المخرج عبيد الحمودي حول «تحرير الفيديو وتلوين الأفلام»، كما قدمت شركة «كابتشر» بدبي، ثلاث ورش عمل حول التصوير بواسطة الهاتف المتحرك، تحت إشراف المصور الإماراتي خالد الشحي. واستضافت المؤسسة المصور والمؤلف المقيم في سلطنة عمان، حسين البحراني، في ورشة عمل حول طرق استخدام أدوات التصوير الرقمي لتحرير الصور الملتقطة بواسطة الهاتف المتحرك.