«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الإنتاج 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن أسماء الفنانين الفائزين بمنحة برنامج الإنتاج 2020، وهو برنامج يهدف إلى دعم الحراك الفني وإنتاج الفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وحصل على المنحة لهذه الدورة وقيمتها 200 ألف دولار عشرة فنانين، هم: جمانة إميل عبود، ومحمد عبدالكريم، ونور أبو عرفة، وبسمة الشريف، وعبدالصمد المنتصر، وكوكين أرجون، ونادي باك خواتين للرسم، ومصعب مصباحي، وفيليب رزق، ومجموعة سبفيرسف فيلم.

أسهم برنامج الإنتاج، الذي يعد إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة للفنون الرئيسية منذ إطلاقه، في توفير التمويل الأساسي والدعم المهني للعديد من الفنانين في المنطقة على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم مشاريع تجريبية نوعية من شأنها أن تثري النتاج الفني وتنمّي قدرات المتلقي في مقاربته الفن وماهيته وتجاربه.

جرى اختيار الفنانين الفائزين بالمنحة من قبل لجنة تحكيم دولية تألفت من المؤرخة الفنية والفنانة افتخار دادي، والقيّمة لارا خالدي، والقيم أجوستين بيريز روبيو. وكلفت المؤسسة لجنة التحكيم باختيار اثنين إلى ستة مشاريع مقترحة من مجموع المتقدمين للدعوة المفتوحة، ليتقرر في مارس الماضي زيادة عدد المستفيدين من المنحة إلى 10 فنانين استجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الفنانون في ظل تداعيات انتشار وباء «كورونا» في العالم.

وأسهمت الدورات السابقة من منح برنامج الإنتاج في زيادة النشاط الفني في المنطقة وخارجها بشكل كبير، ومكّنت الفنانين من إنجاز مشاريع طموحة وضخمة كان من الصعب إنجازها من دون وجود هذا الدعم. وحظيت العديد من هذه المشاريع بحضور في فعاليات عدد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ما أسهم في زيادة الرؤية والوعي بممارسات المستفيدين من المنح.