ورشة عمل لمدربي رماية الخرطوش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للرماية ورشته الثانية عن بُعد، من خلال استخدام برنامج تقنية الفيديو، وركزت على رماية الأطباق «الخرطوش»، بمشاركة 51 من مدربي ولاعبي الرماية في الوطن العربي، إلى جانب العنصر النسائي.

وأشاد عبد الله سالم بن يعقوب، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، بجهود المحاضر الدولي حسن الشحي، وجهود فريق العمل بالاتحاد، بإشراف الدكتور محمد عامر المدير الفني، والمدرب العام في الاتحاد، ومحمد رضوان السكرتير الإداري.

وتمحورت الورشة - التي قدمها المحاضر الدولي والخبير الآسيوي حسن بن هدية الشحي - حول خطط إعداد الفرق والمنتخبات وطرق وبرامج التدريب، ومتابعة تحقيق الأهداف من خلال مؤشر التقدم، ومهام الجهاز الفني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب، في إطار خطة الاتحاد خلال الفترة القادمة لإقامة الدورات وورش العمل عن بُعد لمواصلة مسيرة التميز الرياضي.

وتناولت الورشة السمات الشخصية للحكم، والمصطلحات والأوامر المتعارف عليها، والتي يجب استخدامها أثناء المسابقات الرسمية، وحكام الاستئناف، مسلطة الضوء على قانونية الاعتراضات والاستئناف، وتوقيتها، وعلى أن قرار لجنة الاستئناف يعتبر نهائياً، ونظام تسجيل الرماة، وكيفية إدارة جولة النهائي لأطباق الحفرة، والجولات التكميلية، وكيفية إدارة جولة النهائي للزوجي المختلط في التراب.