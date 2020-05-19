الدوري العراقي يعود 3 يوليو «مبدئياً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الثالث من يوليو/تموز المقبل، موعداً مبدئياً لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان إن "قرار إعادة الدوري جاء استناداً إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد لعودة المنافسات". وأضاف، أن هناك تواصلاً مستمراً مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية، وستقوم الهيئة التطبيعية بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بالمسابقة، وتحديد الضوابط والشروط الملائمة لعودة النشاط الكروي في وقت لاحق، وبمدة كافية تتيح للأندية الاستعداد لها بالشكل الأمثل.

وتباينت مواقف إدارات ومدربي الفرق العراقية بين رفض استئناف الدوري والترحيب بعودته.