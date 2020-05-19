شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري العراقي يعود 3 يوليو «مبدئياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الثالث من يوليو/تموز المقبل، موعداً مبدئياً لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.
وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان إن "قرار إعادة الدوري جاء استناداً إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد لعودة المنافسات". وأضاف، أن هناك تواصلاً مستمراً مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية، وستقوم الهيئة التطبيعية بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بالمسابقة، وتحديد الضوابط والشروط الملائمة لعودة النشاط الكروي في وقت لاحق، وبمدة كافية تتيح للأندية الاستعداد لها بالشكل الأمثل.
وتباينت مواقف إدارات ومدربي الفرق العراقية بين رفض استئناف الدوري والترحيب بعودته.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري العراقي يعود 3 يوليو «مبدئياً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.