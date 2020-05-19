شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد»: العالم يعيش تحديات غير مسبوقة تتطلب قرارات صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، إن جائحة كورونا (كوفيد-19)، جلبت تحديات غير مسبوقة على الشركات حول العالم، والاتحاد للطيران غير مستثناة من هذه التداعيات، وأضاف: «من الجلي أن الطلب على السفر في الأيام القادمة سيكون منخفضاً بشكل كبير، ويتحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة لاجتياز هذه الأزمة».
وتابع المتحدث: «نفخر بموظفينا الذين يملكون مهارات عالمية المستوى، إلا أننا اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات فصل في عدد من أقسام الشركة بما يعكس ظروف السوق الحالية».
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