«الاتحاد»: العالم يعيش تحديات غير مسبوقة تتطلب قرارات صعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، إن جائحة كورونا (كوفيد-19)، جلبت تحديات غير مسبوقة على الشركات حول العالم، والاتحاد للطيران غير مستثناة من هذه التداعيات، وأضاف: «من الجلي أن الطلب على السفر في الأيام القادمة سيكون منخفضاً بشكل كبير، ويتحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة لاجتياز هذه الأزمة».

وتابع المتحدث: «نفخر بموظفينا الذين يملكون مهارات عالمية المستوى، إلا أننا اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات فصل في عدد من أقسام الشركة بما يعكس ظروف السوق الحالية».