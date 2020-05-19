ورشة كروية عن العلاقة بين الغذاء والأداء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل عن بعد بنظام الاتصال المرئي حول أهمية التغذية وانعكاساتها على أداء الرياضيين، بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية.

وتناولت الورشة التي قدمتها مهرة عبدالعزيز النعيمي أخصائية التغذية في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي تغذية الرياضيين بصفة عامة، ولاعبي كرة القدم على وجه التحديد، حيث بدأت بالتعريف بمصادر الطاقة الرئيسة من الغذاء، وتطرق المحور الثاني لاحتياجات لاعب كرة القدم من الطاقة الحرارية، وناقش المحور الثالث العلاقة بين التغذية والرياضة، أما المحور الرابع فشهد تقديم أمثلة للوجبات الغذائية المتكاملة قبل وخلال وبعد التدريبات والمباريات.

جدير بالذكر أن الورشة ضمن برنامج لتطوير الكوادر الفنية والإدارية بالاتحاد، تقام على مدار 12 يوماً متواصلة في كل التخصصات المرتبطة بصناعة كرة القدم.