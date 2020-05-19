«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تنمي معارف الأطفال بمسلسلات كرتونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تعزيز دورها في مخاطبة الأجيال الجديدة ورفدهم بمخزون معرفي ترفيهي ممتع وجذاب، وخصصت كل من قناة الشارقة، وقناة الشرقية من كلباء، وإذاعة الشارقة، عدداً من البرامج والمسلسلات الكرتونية والإذاعية، التي تستهدف الأطفال خلال رمضان الفضيل، والتي تسهم في تعزيز قدراتهم، وإطلاق مخيلاتهم، إلى جانب ما تغرسه في نفوسهم من القيم، والأخلاق، والسلوكيات الواجب اتباعها، ضمن إطار الأسرة الواحدة، والإطار المجتمعي.تقدم قناة الشارقة لصغارها المسلسل الكرتوني «قنديل الحكايات»، الذي يستعرض قصصاً من حكايات التراث العربي وحكمة الأجداد في عصور مختلفة، ضمن سياق درامي مشوّق، كما تستعرض عدداً من الشخصيات العربية التي أسهمت في تحقيق النهضة الحضارية العربية والعالمية بصورة عامة. ويركز المسلسل على تنمية القيم العربية الأصيلة لدى الأطفال، وتتناول حلقاته أخلاق الصدق، والكرم، والتوكل، والشجاعة، وحسن التدبير، كما يسعى «قنديل الحكايات» إلى تعزيز الهوية العربية، وإطلاع الصغار على تأثير رموز التاريخ والأدب والعلم العربي في المجتمعات الغربية. ويستند المسلسل في عنوانه إلى القناديل التي استخدمها العرب قديماً لأغراض الإضاءة، حتى يتسنى لهم في المساء سرد الحكايات العجيبة والمشوقة، التي أسهمت في صناعة التاريخ، وألهمت أبناءهم، وأثرت مخيلاتهم لبناء حاضرهم والانطلاق نحو المستقبل.

تسامح

تطل قناة الشرقية من كلباء، على أطفالها، من خلال المسلسل الكرتوني «الأندلس»، الذي يستعرض الصراعات التي اجتاحت أوروبا خلال قرون ماضية، من أجل الاستيلاء على السلطة، مقابل ما شهده العالم الإسلامي من قوة، وتطور، وحضارة. ويقدم المسلسل للأطفال فكرة عن حلم الخلفاء المسلمين بفتح البلدان الأخرى، ونشر رسالة الإسلام التي تقوم على التسامح ونشر القيم النبيلة، ليصل المسلسل إلى اللحظة التي وجه فيها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، طارق بن زياد ليعبر بجيوشه التي قادها موسى بن نصير البحر نحو الأندلس وفتحها.



جبال وغابات



تصطحب إذاعة الشارقة جميع مستمعيها عبر مسلسلها القصصي الإذاعي «سندباد» في رحلة تجوب خلالها البحار، وتصعد أعالي الجبال، وتمر بين أشجار الغابات، وتعبر رمال الصحراء، لتوفر لهم عيش تجربة مثيرة من المغامرات التي يشهدها الرحالة المغامر سندباد.

وبهذا العمل الإبداعي تعيد إذاعة الشارقة إلى مسامع المستمعين حكايات السندباد، الذي يجوب العالم مستخدماً المراكب لعبور البحار والمحيطات، والجمال لعبور الصحراء، والخيل لتجاوز الجبال والغابات، وتسرد لهم العديد من القصص والمغامرات التي واجهها في رحلاته حول العالم.

وتهدف الإذاعة من خلال المسلسل إلى تشجيع المستمعين على المغامرة الآمنة، وعدم التردد في التجريب والمحاولة في إطار آمن، كما تسعى إلى تعريفهم بالبعد الجغرافي للمناطق التي زارها السندباد، لرفد ثقافتهم والارتقاء بمداركهم حول العالم الشاسع الذي يعيشون فيه.