أصحاب الهمم يحفظون القرآن "عن بُعد"

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نظمت وزارة تنمية المجتمع، مجموعة فعاليات رمضانية تخص أصحاب الهمم، منها برنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، عبر «مايكروسوفت تيمز»، ويستهدف الطلبة المسجلين في مراكز أصحاب الهمم الحكومية، ويواكب «التأهيل عن بُعد»، وينفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقالت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إن البرنامج يحقق إقبالاً وتميزاً وتقدماً كبيراً، رغم تنظيمه افتراضياً لأول مرة، وهو مبادرة مجتمعية تأهيلية بثوب وفكر مبتكرين، تزامناً مع شهر رمضان. ويأتي في إطار مواصلة الوزارة في برامجها التعليمية «التأهيل عن بعد»، تزامناً مع الظروف الراهنة.

فيما أشادت منى الغساني، مديرة إدارة المراكز والمعاهد الدينية التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمبادرات الوزارة، وحرصها على إلحاق أصحاب الهمم بالمنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بُعد، وإشعارهم بعظمة شهر رمضان. مؤكدة أن أصحاب الهمم حباهم الله بملكات ومواهب تؤهلهم لأن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، قادرين على المساهمة في نهضته وارتقائه. وأن الهيئة وفرت كل الوسائل الجاذبة والداعمة لهم التي تساعدهم على حفظ القرآن وتعلم علومه، بتعيين مدرسين أكفاء مؤهلين، وتدريبهم على التواصل والتعامل معهم بمهنية عالية.