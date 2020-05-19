شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسخر من ادعاء أستراليا بتأييد جمعية الصحة العالمية لموقفها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السفارة الصينية في أستراليا، إن ادعاء كانبيرا تأييد جمعية الصحة العالمية لمسعاها في مراجعة عالمية ليس «سوى مزحة».

وفي بيان صريح بشكل غير معتاد انتقدت السفارة بشدة أستراليا بسبب مسألة أحدثت توتراً في العلاقات بين البلدين خلال الشهر الماضي، وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان: مشروع القرار بشأن كوفيد- 19 الذي ستعتمده جمعية الصحة العالمية يختلف تماماً عن اقتراح أستراليا بمراجعة عالمية مستقلة، وأضاف: أن تدعي أن قرار جمعية الصحة العالمية تأييداً لدعوة أستراليا فهذا ليس سوى مزحة، وجمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة العالمية.

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