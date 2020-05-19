أشد مؤيدي ترامب «يخذله» لصالح ألد أعدائه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار الاثنين، أنّه لا يعتزم في الوقت الراهن إطلاق أيّ ملاحقات بحقّ الرئيس السابق باراك أوباما، أو نائبه جو بايدن بسبب دورهما في فتح تحقيق بقضية احتمال حصول تواطؤ بين روسيا والحملة الانتخابية لدونالد ترامب في 2016، مثيراً بذلك سخط الرئيس ترامب الذي قال إنه «فوجئ» بموقف وزيره.

وقال بار خلال مؤتمر صحفي، إنّ التحقيق الذي فتح في آخر أيام الإدارة السابقة بشأن احتمال حصول تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 شكّل «ظلماً خطيراً» و«لم يكن له أي أساس»، لكنّ الوزير قال: مهما كان مستوى تورّط أوباما وبايدن في فتح هذا التحقيق فأنا لا أعتقد، بناء على المعلومات المتوفّرة لديّ اليوم، أنّهما معرّضان لخطر مواجهة ملاحقات جنائية.

وانتهى هذا التحقيق الذي قضّ مضاجع الرئيس الجمهوري طيلة أكثر من عامين، إلى عدم وجود أدلّة كافية على حصول تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الذي لم ينفكّ يوماً يتّهم خصومه الديمقراطيين بتجريد حملة ضدّه بتعاون من مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي مناهضين له.

وفي الأيام القليلة الماضية عاد ترامب لمهاجمة سلفه بسبب هذا التحقيق، متحدّثاً عما وصفه بـ«أوباماغيت»، مطالباً بمثول الرئيس السابق أمام مجلس الشيوخ لمساءلته في هذه القضية، كما طالب ترامب بمحاسبة نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية ضدّه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

لكنّ وزير العدل الأمريكي أعرب الاثنين، عن أسفه لواقع أنّ النظام القضائي في الولايات المتحدة استخدم «كسلاح سياسي» في السنوات الأخيرة، متعهّداً بوضع حدّ لهذه «الحلقة المفرغة»، وقال بار، الذي يعتبر أحد أشدّ مؤيّدي ترامب، إنّ أي تحقيق قد يفتح في المستقبل بحقّ أيّ مرشّح رئاسي يجب أن يحظى بموافقتي.

وسارع الرئيس الأمريكي إلى التعبير عن استغرابه لموقف وزير العدل، وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: لقد فوجئت لأنّ أوباما كان يعرف كلّ ما يجري، أوباما وبايدن كانا على اطّلاع بما يجري، مبدياً أسفه لأن يكون القضاء «يكيل بمكيالين»، وأضاف الرئيس الأمريكي: سواء أكان ذلك جُرماً أم لا، فهو كان بكل الأحوال خطيراً وهناك أناس كثر متورّطون فيه كان يجب أن يدفعوا ثمناً غالياً.