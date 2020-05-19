اخبار الخليج

مدغشقر تستدعي سفير فرنسا بسبب جزر متنازع عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تستدعي سفير فرنسا بسبب جزر متنازع عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية في مدغشقر، إنها استدعت السفير الفرنسي، الاثنين، للاحتجاج على مقترح لباريس بتحويل أرخبيل محلي إلى محمية طبيعية.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنها استدعت الدبلوماسي الفرنسي للتعبير له عن اعتراض دولة مدغشقر القوي على مشروع حكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة محمية طبيعية وطنية على أرخبيل جلورياس،
ولم يرد السفير كريستوف بوتشارد، على طلبات للتعقيب، وفقاً لرويترز.
جدير بالذكر، أن الجزر المعنية موضع نزاع بين البلدين منذ السبعينات من القرن الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدغشقر تستدعي سفير فرنسا بسبب جزر متنازع عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا