مدغشقر تستدعي سفير فرنسا بسبب جزر متنازع عليها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية في مدغشقر، إنها استدعت السفير الفرنسي، الاثنين، للاحتجاج على مقترح لباريس بتحويل أرخبيل محلي إلى محمية طبيعية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنها استدعت الدبلوماسي الفرنسي للتعبير له عن اعتراض دولة مدغشقر القوي على مشروع حكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة محمية طبيعية وطنية على أرخبيل جلورياس،

ولم يرد السفير كريستوف بوتشارد، على طلبات للتعقيب، وفقاً لرويترز.

جدير بالذكر، أن الجزر المعنية موضع نزاع بين البلدين منذ السبعينات من القرن الماضي.