الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الصحية، الثلاثاء، إن الصين سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 مايو/ أيار الجاري، بما في ذلك حالة جديدة في ووهان، مقابل سبع حالات تم تسجيلها الاثنين.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي، أن ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها جميعاً في منطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين، وكانت حالتان من الحالات الثلاث المحلية في إقليم جيلين الحدودي بشمال شرقي البلاد والذي يخضع حالياً لشبه عزل تام للتصدي لموجة جديدة من العدوى.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الصحية في جيلين، الثلاثاء، إنها تأكدت من خمس حالات إصابة جديدة الاثنين، ولم يرد أي تفسير للتباين مع العدد الذي أوردته لجنة الصحة الوطنية وفقاً لـ«فرانس برس»، وسجلت ووهان، التي بدأ فيها ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، حالة إصابة جديدة الاثنين، وكانت لمريض لم تظهر عليه في السابق أي أعراض.

وتشهد ووهان الواقعة في إقليم هوبي، حملة فحوص كبيرة للمواطنين لتحديد الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة للمرض، لكن بوسعهم إصابة الآخرين بالعدوى، وسجلت ووهان ست حالات إصابة بالمرض يومي التاسع والعاشر من مايو/ أيار الجاري، وكانت هذه آخر مرة تسجل فيها حالات قبل يوم أمس، وأصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 82960 في حين بلغ عدد الوفيات 4634، وقالت اللجنة، إنها سجلت أيضاً 17 حالة جديدة بدون أعراض في 18 مايو/أيار الجاري، مقابل 18 في اليوم السابق.