معرض رفاييل في روما يُعيد فتح أبوابه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت إدارة معرض يحيي الذكرى الخمسمئة لوفاة فنان عصر النهضة رفاييل، فتح أبوابه في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل في روما، وتم تمديده حتى 30 أغسطس/ آب القادم، بعد أن تضرر من العزل العام في إيطاليا بسبب مرض كوفيد19.

وبدأ المعرض في جاليري سكوديريا ديل كورينال في الخامس من مارس/ آذار الماضي، لكنه أغلق أبوابه بعد ذلك بثلاثة أيام، بسبب تفشي الالتهاب الرئوي كوفيد19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، في إيطاليا.

وكان مقرراً انتهاء المعرض في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، لكن منظميه قالوا في بيان الاثنين، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع المتاحف في أنحاء العالم ومن بينها متحف برادو في مدريد وجاليري لندن الوطني والجاليري الوطني للفنون في واشنطن لتمديد عرض قطعها الفنية فيه ثلاثة أشهر.