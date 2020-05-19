السينما اليابانية تفتح أبوابها بأفلام كلاسيكية أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العربات الحربية الشهيرة في فيلم «بن هور» إنتاج عام 1959، والطريق المرصوف بالحجارة الصفراء في الفيلم الخيالي «ذا ويزارد أوف أوز» أو ما يعرف بـ «ساحر أوز» إنتاج عام 1939، عاودت الظهور على الشاشة الفضية في اليابان بعدما بدأت دور العرض تعيد فتح أبوابها بتشكيلة من أفلام هوليوود الكلاسيكية.

وأعادت سلسلة دور عرض توهو السينمائية فتح 10 من بين 66 دار عرض، في مناطق اعتبرت آمنة نسبياً من فيروس كورونا، وقالت شركة توهو التي تدير أيضاً استوديو للإنتاج، إنها ستعيد فتح 23 دار عرض أخرى الجمعة المُقبلة، في مقاطعات رفعت فيها الحكومة حالة الطوارئ، بينما لا تزال دور العرض السينمائي في طوكيو مُغلقة.

وتطبق دور عرض توهو، التي أغلقت أبوابها في 18 إبريل/ نيسان الماضي، إجراءات سلامة تشمل ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين وإلزام الموظفين والمشاهدين بارتداء الكمامات، ومن بين الأفلام الأخرى التي تعرض في اليابان الآن (إيست أوف إيدن) «شرق عدن» الذي تم إنتاجه في عام 1955، وهو من بطولة النجم الراحل جيمس دين، وفيلم الجريمة (بوني آند كلايد) «بوني وكلايد» إنتاج عام 1969، وفيلم (ذا تاورينج إينفرنو) «الجحيم المرتفع» الذي تم إنتاجه عام 1974.