شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا بين الجالية الفلسطينية فى الخارج لـ86 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا، بين أبناء الجالية الفلسطينية فى مختلف دول العالم إلى 86 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في العراق؛ ليصبح إجمالي الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم 86 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 1573 إصابة، و تعافي 744 حالة.

وذكرت الخارجية - في بيان أمس الإثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها في أنحاء العالم، تتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتقدم لهم المساعدة والتدخلات العاجلة، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



وأضافت أن فريق عملها المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات "كورونا"، أكد أن الدفعة الثامنة من أبناء العالقين في الأردن ستدخل اليوم إلى فلسطين.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أعلنت فى بيان مقتضب عبر صفحة الوزارة بفيس بوك اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في البلاد منها 7 في ضواحي القدس وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

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وأضافت الوزيرة، أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين تبلغ 567 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 99 إصابة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).