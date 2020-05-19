شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير العرب ينعون صالح كامل.. وعكاظ: صلاة الجنازة بـ"الحرم المكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة عكاظ السعودية أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صالح كامل الذى وافته المنية فى وقت متأخر من مساء أمس إثر أزمة قلبية ستكون اليوم بالحرم المكى .

ويتمتع الشيخ صالح بمكانة بارزة عربيا ودوليا كونه واحدا من رموز الاستثمار فى العالم الإسلامى، وقام الشيخ صالح بإنشاء العديد من المشاريع الإقتصادية فى مصر، وساهم فى المشاريع الخيرية بالقرى وجميع محافظات مصر، وأصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة العربية السعودية، وفي نحو 45 دولة حول العالم، حسبما ذكرت مواقع إخبارية سعودية.







وجاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي، حسب موقع "فوربس "، وكانت آخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في شبكة "ART" وأنجب منها ثلاث بنات وله أبناء من زواج سابق.

وكان نتاج هذا الجهد الواضح تكريم الشيخ صالح في العديد من المحافل، وحصوله على العديد من الجوائز الدولية، حيث حصل على جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993، ورجل المصارف من بنك التنمية الإسلامي في عامي 1995 و1996.

كما جاء ترتيبه السابع من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم من حيث التأثير في مسرح الأحداث عام 2006.

وقد نعاه عدد كبير من السياسيين و الإعلاميين والفنانين والمشاهير عبر «تويتر»، حيث تصدر وسم #صالح_كامل الترند في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد دقائق معدودة من إعلان وفاته.





وقد قال عنه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل جملة لخص بها رحلته "رحلة كفاح وشخصية عصامية." إنها مسيرة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل التي شكلت نقطة مضيئة في حياة الفقيد «رحمه الله» كواحد من الرعيل المتميز في المجتمع السعودي، وأنموذج مشرق في الجد والاجتهاد والعمل الوطني الفاعل الذي أبرزته منجزاته العديدة التي ساهم من خلالها في بناء وطنه بالعمل الدؤوب، ما أهله ليصبح إحدى الدعامات الاقتصادية والوطنية.

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وقال الفنان محمد هنيدي في تغريدة: «البقاء لله في الشيخ صالح كامل، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته».

وعبّر الإعلامي مصطفى الآغا عن ألمه من سماع خبر وفاة رجل الأعمال صالح كامل بقوله: «هو علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي وليس السعودي فقط، تشرفت بمعرفته قامة وقيمة سيبقى أثرها طويلاً، إلى رحمة الله أستاذنا صالح كامل، وخالص العزاء لأسرته الكريمة».

وغرد الفنان فايز المالكي قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك صالح كامل واغفر له، لا حول ولا قوة إلا بالله».

ونعى الإعلامي وليد الفراج الشيخ صالح كامل قائلاً: «رحل اليوم العم الشيخ صالح كامل، لأول مرة أشعر بهذا القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي».

وكتب الدكتور هاشم عبده هاشم في تغريدة: «ما أشد الفراق يا أبا عبدالله، لكن هكذا هي أقدارنا، عليك رحمة الله ورضوانه، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الجنة».