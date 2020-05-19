شكرا لقرائتكم خبر عن تلميذة فى غزة تعلم أطفال الحى خلال إغلاق المدارس بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تلميذة عمرها 13 سنة فصولا دراسية في غرفة خشبية بقطاع غزة لأطفال الحي الذين ضاعت عليهم دروس منذ إغلاق المدارس في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وتقدم فجر حميد، التي تأمل أن تعمل بالتدريس عندما تكبر، دروسا في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات لمجموعة تزايد عددها من أربعة تلاميذ إلى 15 تلميذا، وقالت فجر وهي ترتدي حجابا أبيض اللون "حبيت إني أجيبهم عندي عشان أدرسهم، هاي موهبتي". وأضافت "عندي بنت في صف أول، لو تركت المدرسة فترة راح تنسى كيف تمسك القلم وراح تنسى كيف تكتب"، وخلال الأزمة الصحية، شرع مدرسون في قطاع غزة في إعطاء دروس عبر الإنترنت، وقال بندر حميد والد فجر إنه وافق على الدور الذي تلعبه ابنته، وأضاف "قلت لها ماشي بس بدون دوشة".

الطلاب

تعليم الطلاب Advertisements

فجر حميد (2)

فجر حميد تعلم الطلاب

فجر حميد مع الطلاب

فجر حميد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تلميذة فى غزة تعلم أطفال الحى خلال إغلاق المدارس بسبب كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.